Três regiões ficarão sem energia nesta quarta-feira (15)

Caso os serviços de manutenção sejam finalizados antes do horário previsto, a rede deverá ser reestabelecida sem aviso prévio

As regiões de Arniqueira, Park Way e Lago Norte ficarão sem energia nesta quarta-feira (15). De acordo com a Neoenergia, serão realizadas obras de melhoria e serviços de manutenção preventiva, como troca de transformadores da rede elétrica. Caso o serviço seja finalizado antes do horário previsto, a rede deverá ser reestabelecida sem aviso prévio.

Veja locais e horários:

ARNIQUEIRA

Horário: 09h às 16h30

Local: Setor Habitacional Arniqueiras: Chácaras 02, 06, 14, 15, 21, 22, 28, 38, 47, 48, 50, 52, 53, 54 e 89.

Serviço: Obra de melhoria com compactação de rede.

PARK WAY

Horário: 09h às 16h

Local: SMPW Qd 24: Conjunto 04.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de transformador.

LAGO NORTE

Horário: 09h às 16h

Local: Condomínio Entre Lagos: Quadra 03.

Serviço: Obra de melhoria com construção de rede.