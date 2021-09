PF realiza leilão de veículos oficiais e outros materiais em Brasília

Será realizado de forma on-line, por meio do site. Serão oferecidos 72 lotes, com 49 veículos e outros materiais diversos

O 49º leilão para venda de veículos oficiais e outros materiais será realizado pela Polícia Federal no dia 15/9, às 10h, em Brasília. O leilão visa buscar recursos para a aquisição de novos equipamentos e viaturas para a Polícia Federal.

Será realizado de forma on-line, por meio do site. Serão oferecidos 72 lotes, com 49 veículos e outros materiais diversos. Entre os automóveis serão ofertados os modelos KIA/Sportage, Nissan/Frontier, Toyota/Corolla, GM Astra, Mitsubishi/L200, entre outros, além de cadeiras, equipamentos de informática e mobiliários diversos.

Os interessados podem realizar agendamento para visitar os bens, mediante agendamento prévio com o escritório do Leiloeiro, pelos telefones 0800.2787431 e (61) 99993.7395, nos dias 13 e 14 de setembro, das 9h ás 17h, no pátio da Divisão de Serviços Gerais da PF, localizado no Setor Policial Sul, quadra 07, lote 09, Brasília/DF.

O edital completo do leilão pode ser acessado em www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/leiloes e danielgarcialeiloes.com.br. Eventuais dúvidas podem ser encaminhadas para [email protected] ou por meio dos telefones (61) 2024.9663, 0800.2787431 e (61) 99993.7395.