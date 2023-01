Três regiões ficarão sem água nesta terça-feira

Segundo a Caesb, o fornecimento será suspenso para serviços de melhoria do sistema de abastecimento

As regiões do Recanto das Emas, Planaltina e Arapoanga ficarão sem água nesta terça-feira (23).

Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), o fornecimento será suspenso para serviços de melhoria do sistema de abastecimento.

A Companhia informa, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.

Veja horários e locais:

Recanto das Emas

Horário: 8h às 22h;

8h às 22h; Locais: Quadras 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 201, 205, 206, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 508, 509, 510 e 511, Centro Urbano e Unidade de Internação de Recanto das Emas (Unire)

Planaltina

Horário: 7h às 23h59;

7h às 23h59; Locais: todas as quadras

Arapoanga

