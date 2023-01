Confira edital para curso de formação profissional do concurso da UnDF

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) publicou o edital de chamada para o curso de formação

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) publicou o edital de chamada para o curso de formação profissional da terceira fase do concurso público para provimento dos cargos da carreira magistério superior do DF. Confira aqui.

Estão convocados os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro reserva, conforme definido no subitem 15.10 do Edital Normativo (Edital nº 01/2022 – UnDF/REIT).

De caráter eliminatório e classificatório, o curso será ofertado em formato de educação a distância (EAD), sendo disponibilizado via ambiente virtual de aprendizagem. Confira a listagem dos convocados e as demais informações relacionadas na página do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca organizadora do concurso.

O edital do concurso da UnDF foi lançado no dia 22 de junho de 2022. O certame ofereceu 350 vagas para provimento imediato e mais 1.050 para cadastro reserva, distribuídas entre os cargos de professor e tutor de educação superior.

O concurso é composto por duas etapas. A primeira delas contou com duas fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa será composta também por duas fases: curso de formação profissional, de caráter classificatório e eliminatório; e avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.

Atribuições dos cargos

→ Professor de educação superior: titular de cargo da carreira magistério superior do Distrito Federal com atribuições específicas de ensino, destacadamente aquelas relativas à construção e à mediação da aprendizagem nas atividades de educação, no desenvolvimento de pesquisas e na promoção de atividades de extensão universitária;

→ Tutor de educação superior: titular de cargo da carreira magistério superior do Distrito Federal com atribuições específicas de educação, voltadas ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, destacadamente aquelas relativas à utilização de metodologias inovadoras que promovam a facilitação do processo de aprendizagem por meio do estímulo à autonomia crescente dos estudantes no processo de construção de conhecimentos e na problematização dos saberes advindos do mundo do trabalho.

Com informações da Agência Brasília