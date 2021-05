Três regiões do DF ficarão sem energia na sexta (28)

Nesta sexta-feira (28), os colaboradores da Neoenergia Distribuição Brasília irão até o Plano Piloto, Paranoá e Taguatinga para prestar serviços em locais pontuais. O intuito da visita é proporcionar melhoria e evitar futuros problemas na rede elétrica

Com o objetivo de realizar a manutenção preventiva, poda das árvores e instalação de ramal monofásico, a Neoenergia Distribuição Brasília informou que será necessário interromper temporariamente a energia, na sexta-feira (28), para os clientes que moram no Plano Piloto ( QD 1 – Secretaria De Estado e Saúde e Quiosques – na SCN), Paranoá (Chácaras Oriente, Aps, Muriçoca, Pé de Serra, Ninho das Garças, Boa Vista, Dos Irmãos, Santa Rosa, Maria, Novo Lar, Santa Rita, Cunha Puca, Córrego Do Pasto, Mirim I, II, III, Santo Antônio, Santa Terezinha, Mariana, Preciosidade, 3, 9, 10, 11, 12, 19 no Núcleo Rural Boqueirão) e Taguatinga (Chácaras 1 a 10 na Colônia Agrícola Cana Do Reino).

Veja os horários e quais serviços serão proporcionados à população:

SEXTA FEIRA, 28 DE MAIO DE 2021.

PLANO PILOTO

Horário: 8h10 às 11h30

Local: SCN, Quadra 1 (Secretaria de Estado e Saúde) e quiosques.

Serviço: Instalação de ramal monofásico.

PARANOÁ

Horário: 8h40 às 16h

Local: Núcleo Rural Boqueirão: Chácaras Oriente, Aps, Muriçoca, Pé de Serra, Ninho das Garças, Boa Vista, dos Irmãos, Santa Rosa, Maria, Novo Lar, Santa Rita, Cunha Puca, Córrego do Pasto, Mirim I, II, III, Santo Antônio, Santa Terezinha, Mariana, Preciosidade, 3, 9, 10, 11, 12, 19.

Serviço: Poda de árvores.

TAGUATINGA

Horário: 8h40 às 13h

Local: Colônia Agrícola Cana do Reino: Chácaras de 1 a 10.

Serviço: Manutenção preventiva.

Atenção: Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Fique atento: A Neoenergia Distribuição Brasília realiza manutenções diariamente nas redes elétricas, sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia aos clientes, mas, por questões de segurança, ocasionalmente existem casos em que é necessário realizar o desligamento programado. Quando isso ocorre, a empresa avisa antecipadamente os clientes que serão afetados.

Em caso de falta de energia, a Neoenergia orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, pelos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade