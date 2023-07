Três RAs ficarão sem energia nesta sexta (21)

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal

Endereços de Planaltina deverão ficar, temporariamente, sem energia nesta sexta-feira (21). A partir das 9h até as 16h, o motivo do desligamento será a construção de rede, afetando a Bica do DER, a quadras 3 (conjunto B) e 6.

Das 10h até as 17h, para podas de árvores, a interrupção será nas seguintes localidades: DF-130, chácaras 1 a 3, 5 a 25, 27, 28, 30 a 34, 38, 40, 41, 43 a 46, 48 a 53, 59 a 65 e kms18, 21 e 22; fazenda Santo Antônio, chácara Dois Vales; Núcleo Rural Capão da Onça, DF-130, km 18; Núcleo Rural Rajadinha (Área Isolada 1, chácaras 1 a 3, 5 a 14, 17, 24, 25, 28, 30, 31, 34, lote 11); e Núcleo Rural Quebrada dos Guimarães, chácara Neves.

Para manutenção de rede, também ficam sem energia endereços de Sobradinho II. O desligamento será das 9h às 16h, afetando a DF-205, chácaras 41, 42, 42-C, 46, 50, Batalha, Das Dores, Três Irmãs Fazenda Barreirinha, kms 20, 20 Leste; Núcleo Rural Boa Vista; DF- 150, km 4; e Serra Dourada, conjuntos D ao G, km 3 e 4, módulos A, D, F e G.

Por fim, no Itapoã, a modernização de rede deixa sem energia o Del Lago, QR 36, quadras 1, 7, 8, 10, 203, 312, 318 a 325, 334 a 341, 352, 353 e 362, das 9h às 16h.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasil