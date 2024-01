Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Santa Maria

Os policiais encontraram uma mochila com várias embalagens de drogas como maconha e cocaína, além de frascos de lança-perfume

Na noite de ontem (2), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens e uma mulher por tráfico de drogas próximo a um estabelecimento comercial em Santa Maria-DF.

A equipe realizava um patrulhamento de rotina quando recebeu informações de populares avisando sobre um homem que estaria traficando drogas na região, e abordou um veículo de aplicativo que tinha um casal dentro.

Com o casal, foi encontrada uma mochila com várias embalagens de drogas como maconha e cocaína, além de frascos de lança-perfume. Um terceiro envolvido com as substâncias ilícitas também foi encontrado e detido.

O motorista do carro confirmou que a corrida estava devidamente registrada no aplicativo e todos os envolvidos foram encaminhados à 20 DP para prestar esclarecimentos.

Um terceiro envolvido que comprava a droga também foi detido.

O motorista confirmou que a corrida estava devidamente registrada no aplicativo.

Todos os envolvidos foram encaminhados à 20ªDP.