Três cidades com cortes de energia no fim de semana

Neste domingo (24), os colaboradores da Neoenergia Brasília atuam na estação transformadora da 305 Sul para realização de melhorias na rede elétrica que asseguram o fornecimento de energia de qualidade aos moradores

Serviços de manutenção preventiva vão deixar endereços do Gama, Brazlândia e Asa Sul sem energia, neste fim de semana. O desligamento é temporário e necessário para garantir a segurança da equipe e da população durante os trabalhos.

No Gama, a interrupção será no sábado (23), das 9h às 14h, afetando as chácaras 1 MD 5, MD 7, MD 9 E MD 10 e Tamboril, no Núcleo Rural Casa Grande; e a chácara Boca da Mata, no Núcleo Rural Ponte Alta. O motivo é a manutenção preventiva com substituição de poste. No mesmo dia, das 9h às 13h, os conjuntos A, B, E, F, G, I, J e K da Quadra 38 de Brazlândia ficarão sem energia para manutenção preventiva com troca de cabos.

Já no domingo (24), o desligamento será na Asa Sul, das 8h às 16h, na CLS 305, na SQS 305 e na EQS 305/306. A interrupção é para obra de modernização e melhoria na rede elétrica.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.