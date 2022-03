Três armas de fogos são apreendidas em uma mesma ocorrência na área rural do Gama

O homem apresentava atitude suspeita enquanto os policiais faziam patrulhamento. Durante a abordagem, foram encontradas 3 armas de fogo

Por Juliana Pimentel

Na última quarta-feira, 9, um homem foi preso por portar ilegalmente armas de fogo na área rural do Gama. A operação foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO).

O homem apresentava atitude suspeita enquanto os policiais faziam patrulhamento na área rural. Durante a abordagem, foram encontradas três armas de fogo, 24 munições e 1 espingarda de pressão.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.