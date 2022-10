Três armas de fogo são apreendidas no DF

A apreensão das armas foram realizadas na noite dessa sexta-feira (30)

Policiais militares do Patamo apreenderam duas armas de fogo com um homem, na noite de ontem (30), em Sobradinho na Fercal, por volta das 21h.

Com o suspeito foram encontradas 1 espingarda cal. 22, com 06 munições de mesmo calibre e 1 espingarda cal. 32, com 08 munições, todas das munições intactas. O detido foi levado à 13ª DP.

Na Ceilândia, o Grupo Tático Operacional e o Grupo Tático Motociclístico do 10º Batalhão prenderam dois elementos por porte ilegal de arma de fogo, às 21h desta sexta-feira (30). Um revólver calibre 32 foi encontrado após abordagem policial e o suspeito foi conduzido à 24ª DP.