Três alunos sofrem intoxicação com spray de pimenta em sala de aula no Paranoá

O incidente ocorreu na tarde da última segunda-feira (11)

Três estudantes do 6º ano do Centro de Ensino Fundamental 4 do Paranoá foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após sofrerem uma intoxicação com spray de pimenta, lançado por outros colegas dentro da sala de aula.

No momento em que o spray foi acionado, a turma contava com 35 alunos, além da presença da professora. Segundo a Secretaria de Educação (SEEDF), o produto foi levado à escola por uma estudante e, em seguida, utilizado na sala pelos demais colegas.

A SEEDF afirmou que nenhum dos estudantes sofreu ferimentos graves, além da irritação nas vias respiratórias causada pelo spray. A equipe gestora imediatamente solicitou a presença do Corpo de Bombeiros para prestar os cuidados necessários aos alunos.

Os socorristas atenderam aos três estudantes afetados. Um deles foi conduzido pela escola para encontrar a mãe, enquanto os outros dois estavam levemente assustados, porém sem lesões aparentes. Não foi necessário o transporte para o hospital.

Os alunos responsáveis pelo incidente foram identificados, e suas famílias foram convocadas a comparecer à escola para receberem informações adicionais sobre o ocorrido.