Trecho em obras do Buraco do Tatuí será liberado na quarta (9)

Nesta quarta-feira (09), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) fará a liberação da pista localizada entre as vias N2 e N1, no sentido L2 Norte – L2 Sul. Conhecido como Buraco do Tatuí, o trecho passou por obras para recuperar o pavimento rígido de concreto.

Ainda na quarta, a partir das 10h, o DER-DF dará início ao bloqueio do trecho localizado entre as vias N2 e N1, desta vez no sentido L2 Sul – L2 Norte. Quem desejar acessar a L2 Norte deverá seguir em direção ao Eixo Monumental.

As obras viárias na região fazem parte de um investimento de R$ 13,5 milhões para a manutenção dos locais com pavimento rígido, que prevê a substituição das placas de concreto, do rejunte, além dos serviços de limpeza e sinalização.

*Com informações da Agência Brasília