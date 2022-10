Trecho da EPNB será interditado na segunda-feira (24)

A interdição, prevista para vigorar até a próxima sexta-feira (28), será necessária para que a equipe de operários dê continuidade

Motoristas que utilizam o km 5,8 da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB/DF-075), sentido Brasília, precisam encontrar um nojo trajeto nesta segunda-feira (24). Isso porque o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER), a partir das 8h, as duas faixas serão bloqueadas, em um trecho de aproximadamente 300 metros, entre a Estrada Parque Contorno (DF-001) e a Estrada Parque Vicente Pires (DF-079).

A interdição, prevista para vigorar até a próxima sexta-feira (28), será necessária para que a equipe de operários dê continuidade à etapa de implantação de estacas do Viaduto do Riacho Fundo.

O motorista que desejar seguir em direção ao sentido oposto da rodovia poderá acessar o retorno localizado a cerca de 500 metros do local bloqueado | Imagem: Divulgação/DER

“Sabemos que uma obra desse porte, que está em andamento, inevitavelmente causa intervenções no trânsito da rodovia, mas é importante pensar que, quando o viaduto estiver pronto, vai proporcionar mais fluidez para o fluxo de milhares de veículos”, garantiu o presidente do DER, Fauzi Nacfur Júnior.

Andamento dos trabalhos

A construção do viaduto, localizado no acesso ao Riacho Fundo e à Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Águas Claras, está com 40% do cronograma executado e passou pelas etapas de fundação da estrutura e de drenagem. Após a concretagem das estacas, serão implantadas as vigas. Na sequência, será executada a concretagem do tabuleiro da obra de arte especial. A previsão é que os serviços sejam concluídos em março de 2023.

A obra vai beneficiar 90 mil motoristas que trafegam por esse trecho da DF-075 diariamente, vindos do Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia, Taguatinga, Vicente Pires, Arniqueira e Park Way.

*Com informações da Agência Brasília