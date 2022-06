Trecho da Elmo Serejo será interditada nesta sexta-feira (1º)

A ação é necessária para a continuidade dos serviços de lançamento da drenagem na bacia de contenção do túnel

Em função das obras no Túnel de Taguatinga, um trecho da Avenida Elmo Serejo, com sentido à Avenida Central, será interditada nesta sexta-feira (1º), a partir das 21h, por 40 dias.

A ação é necessária para a continuidade dos serviços de lançamento da drenagem na bacia de contenção do túnel. Duas faixas permanecerão livres durante a interdição.

O trecho bloqueado tem 250 m de extensão e terá início na intersecção da Elmo Serejo com a via QSC AE, indo até a entrada do estacionamento da Feira dos Importados.

Dessa forma, condutores que estejam indo na direção da feira devem acessar a QSC AE e depois a QSC 01 para chegar ao local. A ação será sinalizada e contará com apoio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran).

As informações são da Agência Brasília