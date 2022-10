TRE promete mais agilidade para votar no 2º turno

As filas ainda devem existir em horários de pico, mas o processo será mais rápido, garante o Tribunal Regional Eleitoral

Problemas de espera de uma, duas ou mais horas na fila dos locais de votação devem ser amenizados no segundo turno das eleições no próximo dia 30. Essa é a expectativa do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE- DF), que preparou um novo esquema de atendimento nas seções eleitorais.

De acordo com o presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Belinati, neste segundo turno os eleitores serão cadastrados pelos mesários de forma mais célere, a fim de garantir maior agilidade nas salas de votação. Enquanto uma pessoa vota, outra já estará fazendo a identificação com documentos e biometria junto à mesa.

A demora na fila foi a maior reclamação da população no primeiro turno das eleições. Cada voto durava em torno de um ou dois minutos. Desta vez, com a escolha de apenas um candidato para o cargo da presidência, a votação não deve durar mais de um minuto por pessoa nas urnas, segundo o presidente do TRE.

“Vai ser bem mais rápido”, disse Belinati. “As filas vão acontecer porque são inevitáveis. Muita gente vai em um mesmo horário, principalmente às 10h, que é o que mais tem gente. É impossível evitar a fila, mas ela vai se mover com maior rapidez”, afirmou.

Quanto à segurança, nada irá mudar. Assim como no primeiro turno, mais de seis mil policiais deverão acompanhar as urnas eletrônicas e locais de votação, a fim de evitar confusões diante da polarização neste próximo processo eleitoral. De acordo com Belinati, a única mudança efetiva será na celeridade.

Nova lacração das urnas

Assim como no primeiro turno, as urnas começam nesta quarta-feira (19) a serem lacradas para o próximo dia 30. Os 6.748 aparelhos desta vez, porém, passam por um processo mais simples e, portanto, também mais célere.

Como receberam carga, foram lacradas, identificadas e programadas, as urnas agora recebem uma nova lista com as informações dos dois únicos concorrentes no DF, os presidenciáveis Jair Messias Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Foto: Vítor Mendonça/JBr

Assim, o lacre que receberam no primeiro turno está sendo substituído por um novo, que indicará a integridade das votações e, portanto, do resultado no dia das eleições. Haverá também um autoteste para saber se as urnas estão funcionando corretamente. As 47 que apresentaram falhas no dia 2 de outubro ficarão guardadas.

Após este processo que deverá durar até quarta-feira que vem (26), elas serão carregadas nos caminhões no dia seguinte (27) e transportadas para os 610 locais de votação a partir do dia 28 de outubro. No sábado anterior à votação (29), serão montadas nas salas das seções eleitorais para funcionarem devidamente no domingo (30).