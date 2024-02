Transporte público do DF recebe mais 36 ônibus novos

Movidos a biodiesel e com motor que reduz em 80% a emissão de gases poluentes, veículos vão ampliar a frota do BRT e atender linhas de Santa Maria, Paranoá e Itapoã

O Distrito Federal recebeu mais uma parte dos 195 ônibus novos, adquiridos pela Viação Pioneira para integrar a frota da Área 2 do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC-DF). Foram apresentados 36 coletivos pela concessionária nesta sexta-feira (16). Somados aos 59 ônibus que chegaram em setembro do ano passado, agora a empresa conta com 95 veículos novos.

São 20 ônibus do tipo Padron BRT, dos quais 12 vão ampliar a oferta nas linhas de Santa Maria, e oito serão utilizados para renovação da frota de articulados. Ao todo, o BRT atende cerca de 67 mil passageiros por dia. Os outros 16 coletivos são do tipo Super Padron, que também vão substituir articulados e atenderão as linhas do Paranoá e Itapoã.

Antes de entrar em operação, todos os veículos terão de passar por vistorias, emplacamento, documentação, instalação dos validadores nas catracas e registro no sistema da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF). “Se não houver atrasos na documentação, os veículos Padron BRT deverão entrar em operação em março”, explicou o subsecretário de Operações da Semob-DF, Márcio Antônio de Jesus.

Menos poluentes

Os novos ônibus têm tecnologia avançada e foram fabricados de acordo com as normas Euro 6. São movidos a biodiesel e possuem motor que reduz em 80% a emissão de gases poluentes e libera 50% menos partículas no ar.

“Recebemos mais uma remessa desses modernos veículos que vão atender os usuários do transporte público coletivo na Área 2”, disse o gerente operacional da Pioneira, Enver Soares. Segundo ele, todos os ônibus contam com ar-condicionado e bastante tecnologia embarcada.

“São veículos com circuito de imagem interna, validadores V6, GPS interligado 24 horas por dia e um sistema de captação de energia que mantém o sistema elétrico do veículo e alimenta as baterias até mesmo quando o ônibus estiver parado nos intervalos das viagens ou nas garagens”, explicou o gestor da concessionária.

Renovação da frota

Entre os 195 coletivos adquiridos pela Pioneira, 79 serão destinados ao aumento da frota, que passa para um total de 704 veículos. Outros 116 vão substituir os modelos mais antigos. No fim de 2022, a empresa já havia renovado 100% da sua frota, e agora continua adquirindo coletivos para prosseguir ampliando o serviço.

A renovação da frota do transporte público coletivo vem recebendo atenção especial do GDF, com fiscalização da Semob-DF. As concessionárias Piracicabana (Área 1), Pioneira (Área 2) e Urbi (Área 3) já renovaram 100% de suas frotas.

A Expresso São José, que agora opera com nome de BsBus, adquiriu 473 ônibus novos, dos quais 64 já estão em operação nas regiões de Sol Nascente e Ceilândia. O restante da frota da São José deverá entrar em operação até o início do segundo semestre deste ano. Já a Viação Marechal tem previsão de apresentar em breve o cronograma de substituição de sua frota.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF)

Agência Brasília