Estrutural recebe Dia D de Combate à dengue neste sábado (17)

Saúde oferecerá uma variedade de serviços, incluindo atendimento a casos suspeitos da doença, hidratação intravenosa e testes rápidos de ISTs

A Cidade Estrutural, região administrativa do Distrito Federal receberá, neste sábado (17), os serviços do Dia D de combate à dengue, realizado pela Secretaria de Saúde (SES-DF). A ação faz parte das atividades do programa GDF Mais Perto do Cidadão, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus).

Das 9h às 12h, equipes da SES-DF, Corpo de Bombeiros (CBMDF), Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), Defesa Civil e outros órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) estarão unidos em atividades contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Mais de quarenta profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) estarão presentes na Tenda da Dengue, em funcionamento das 7h às 19h, oferecendo atendimento a casos suspeitos da doença. Os pacientes terão acesso a hidratação intravenosa, testagem rápida e, se necessário, encaminhamento para os hospitais regionais ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Além disso, a SES-DF disponibilizará vacinação para a população das 9h às 12h, com imunizantes do calendário de rotina, exceto para as vacinas contra BCG. Também serão realizados testes rápidos para hepatites, sífilis e HIV, acompanhados de aconselhamento e distribuição de preservativos.

Os moradores receberão a visita de 30 agentes de vigilância ambiental (Avas) da SES-DF, acompanhados por 300 militares do Corpo de Bombeiros, com o propósito de orientar e detectar possíveis focos de reprodução do mosquito transmissor da doença. Adicionalmente, cinco veículos de fumacê percorrerão as ruas da Região Administrativa, enquanto as equipes contarão com o suporte de dois drones para inspecionar áreas de difícil acesso.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) fornecerão caminhões basculantes e pás mecânicas para a remoção de lixo, entulho e resíduos descartados de forma inadequada na região.

Outro serviço oferecido será a orientação sobre violência contra a mulher, com a presença de um psicólogo e assistente social.

Dia D de combate à dengue na Estrutural – Serviços de saúde

Local: Centro de Juventude da região – AE 8 – Praça Central.

Horário: 9 às 12h (vacinação e outros serviços) | Tenda da dengue: 9h às 19h.