Transporte público: DF recebe 50 ônibus novos

Nesta sexta-feira (11), os primeiros 30 veículos dessa remessa fizeram uma viagem de apresentação em comboio entre o Plano Piloto e Planaltina, passando por Sobradinho e Sobradinho II. Os novos veículos já foram emplacados e estão sendo vistoriados e inseridos no sistema para iniciar a operação.

Os veículos que participaram da carreata são os que chegaram ao DF em maio e se encontram na fase final do processo de liberação pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) e o Departamento de Trânsito do DF (Detran).

Assim que estiverem com toda a documentação e com os validadores do sistema de bilhetagem automática, poderão começar a substituir os veículos usados.

Os outros 20 veículos novos também já estão em processo de licenciamento e emplacamento para integrar o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF. Até julho, todos estarão prontos para iniciar o transporte de passageiros

O titular da Semob, Valter Casimiro, destacou a importância da renovação da frota de coletivos do Distrito Federal. “Ônibus novos proporcionam um transporte público de melhor qualidade em todos os aspectos, e isso faz com que os usuários sintam mais segurança e conforto durante suas viagens”, afirmou.

Os 50 novos ônibus são do tipo básico e vão operar nas linhas da Piracicabana, que atua na região norte do DF (Área 1), no Plano Piloto, Sobradinho, Planaltina, Cruzeiro, Sobradinho II, Lago Norte, Sudoeste/Octogonal, Varjão e Fercal.

Motorista do transporte coletivo há 13 anos, Ricardo Cavalcanti disse que os ônibus vieram com tecnologia avançada, proporcionando melhorias para os passageiros e também para quem dirige. “A qualidade de trabalho para nós melhorou bastante, inclusive com a chegada de carros elétricos e a renovação da frota, com foco principalmente no conforto dos passageiros”, disse.

A frota que atua na Área 1 é de 531 veículos. Até o início deste ano, haviam sido renovados 80% do total, faltando 107 ônibus.

Este ano foram adquiridos 14 veículos, e agora, com a chegada de mais 50, restam menos de 9% para remanejamento.

A renovação dos ônibus no DF está ocorrendo de forma gradativa, de acordo com a idade e o tipo de veículo, conforme previsto em regulamento.

Miniônibus e ônibus básicos são renovados a cada sete anos; veículos das categorias Padron e articulados, a cada dez anos.

Carreata

A carreata de apresentação dos ônibus novos começou por volta de 9 horas desta sexta-feira (11), saindo da garagem da Piracicabana, no Plano Piloto.

Os veículos seguiram pela Epia em direção à BR-150, sentido Sobradinho II, depois para Sobradinho e em seguida pela BR-020, passando pela Estância, Balão do Vale do Amanhecer, Araponga e Planaltina.

O trajeto da carreata foi definido de forma que os veículos pudessem passar pelas principais vias das linhas que atendem a Área 1 do transporte público coletivo do DF. Após uma parada em Planaltina, os ônibus retornaram direto para a garagem no Plano Piloto.

Com informações da Agência Brasília