Transporte público coletivo registra mais de 349 milhões de acessos em 2023

Foram criadas 39 linhas de ônibus para atender 16 regiões administrativas

O ano de 2023 foi bastante movimentado no transporte público coletivo do DF. O sistema registrou mais de 349 milhões de acessos, voltando ao patamar do período anterior à pandemia da covid-19. Para atender às demandas da população, este ano foram criadas 39 linhas de ônibus em 16 regiões administrativas.

Além do Plano Piloto, que passou a contar com seis novas linhas, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) atendeu as seguintes regiões administrativas: Itapoã (7), Sobradinho (6), Planaltina (4), Estrutural (2), Fercal (2), Gama (2) e São Sebastião (2). As regiões que receberam uma linha nova em 2023 foram: Água Quente, Jardim Botânico, Park Way, Pôr do Sol, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria e Varjão.

Atendendo pedidos

Os usuários do transporte público se manifestaram por meio da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal, que durante o ano registrou 1.329 pedidos para criação de linhas, 149 solicitações de aumento de viagens e diversas manifestações sobre a necessidade de alterar itinerários de alguns ônibus. Em grande parte, os pedidos foram atendidos pela Semob.

“As manifestações que recebemos por meio da Ouvidoria e também por meio das administrações regionais são todas analisadas juntamente com os dados técnicos levantados pela equipe que monitora as linhas no sistema”, explica o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus. Segundo ele, muitos pedidos são para o mesmo local, reforçando a necessidade das intervenções da secretaria.

Com base nos estudos e nas manifestações dos usuários, a Semob realizou mais de 70 alterações nas linhas de ônibus, em 2023. A maior parte foi para aumentar a quantidade de viagens, tendo sido criados pelo menos 355 novos horários de partidas. E, ainda, cerca de 30 alterações para adequação de horários, ampliação de percurso e mudança de itinerários dos ônibus.

A Semob realizou também diversas operações especiais de transporte coletivo. A principal foi o início da circulação de ônibus no Boulevard do Túnel Rei Pelé, possibilitando a reorganização do trânsito no centro de Taguatinga e beneficiando cerca de 52 mil passageiros por dia.

Outras operações importantes foram o reforço de ônibus para atender à realização do Enem, das eleições dos conselhos tutelares e de eventos como a Via Sacra, o Pentecostes, Desfile de 7 de Setembro, Natal e Réveillon, inclusive com reativação de linhas especiais em diversas ocasiões.

Frota renovada

O Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) conta com cerca de 2.850 ônibus. No início do ano, três operadoras já haviam renovado 100% de suas frotas e as outras duas renovaram parcialmente. A idade média dos veículos que circulam na capital é de quatro anos.

Em 2023, a Viação Pioneira adquiriu 195 ônibus novos e a Expresso São José adquiriu recentemente 473 veículos zero km para a renovação de sua frota. Os veículos estão sendo cadastrados e inseridos gradativamente no sistema. Em janeiro, os ônibus novos começarão a atender as linhas da Área 5, com o nome de BSBus e os veículos na cor verde.

*Com informações da Semob

Agência Brasília