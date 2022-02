Mortalidade é 33 vezes maior entre não-vacinados no Distrito Federal

93 óbitos entre pessoas com 60 anos ou mais, 79 (85%) correspondem a não vacinados e apenas 14 (15%) tinham ciclo de vacinação completa

De acordo com um estudo da Secretária de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), o risco de morrer em decorrência da covid-19 é 33 vezes maior que em pessoas não vacinadas ou com ciclo vacinal incompleto do que em comparação com aqueles que estão com a imunização completa.

Em uma análise com dados até o dia 7 de fevereiro, 93 óbitos entre pessoas com 60 anos ou mais, 79 (85%) correspondem a não vacinados e apenas 14 (15%) tinham ciclo de vacinação completa.

Os dados indicam que a taxa de mortalidade entre vacinados é de 4,9 óbitos para cada 100 mil habitantes, enquanto a taxa de mortalidade entre os não vacinados, por outro lado, chega a 164,20 mortes para cada 100 mil habitantes.

“Fica bem claro pra gente a importância da vacinação e a urgência de que todos procurem a dose de reforço de forma oportuna”, afirmou Priscilleyne Reis, a diretora do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF), durante coletiva de imprensa na última sexta-feira, 11.

Entre o primeiro dia do ano até 7 de fevereiro, 106 mortes foram notificadas, sendo 93 óbitos de pessoas acima dos 60 anos e 13 mortes entre pessoas de 26 a 59 anos. No grupo de mais jovem de vítimas fatais da doença, 11 vítimas tinham comorbidades associadas.

O balanço indica que a média móvel diária de infecções por covi-19 nos primeiros 38 dias do ano foi de 4.649,3 casos. Já a média de óbitos ficou em 2,7.

A taxa de transmissão (Rt) atual mostra que a capital do país está em 1,22, o que sinaliza expansão, uma vez que 100 pessoas infectadas infectam outras 122.

Divulgado também na sexta-feira, 11, o Boletim da Secretaria de Saúde confirmou mais 3.206 novos casos conhecidos de covid-19 e 15 novas mortes em consequência da doença. Desde o inicio da pandemia, 11.280 pessoas perderam a vida e outras 656.406 foram infectadas pelo coronavírus em Brasília.