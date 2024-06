Transporte de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida ganha mais 10 vans especiais

O GDF colocou à disposição do programa DF Acessível mais 10 vans para transportar pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida severa. A entrega ocorreu na festa de comemoração do aniversário de 63 anos da Sociedade Transportes Coletivos Brasília (TCB), nesta segunda-feira (3), na sede da empresa. Com os novos veículos, o serviço passará a atender a mais de duas mil pessoas por mês. Hoje, o DF Acessível transporta porta-a-porta cerca de 1.700 pacientes e acompanhantes.

O programa DF Acessível transporta a pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida severa para consultas e terapias na ida e na volta para casa. As vans entregues têm a capacidade para transportar dois cadeirantes e mais três acompanhantes de cada paciente em cadeira de rodas. Os veículos são todos monitorados pela TCB em sistema de geoprocessamento para garantir a segurança e a pontualidade. O serviço é agendado quinzenalmente por meio do site https://agenda.df.gov.br/posto.html?servico=43819967.

A política pública, que tem a parceria da Secretaria da Pessoa com Deficiência, atende todas as regiões administrativas. “O agendamento é online, quem faz o agendamento vai ter a certeza que no dia e na hora marcados uma van estará na casa dela, vai transportar o paciente até o tratamento médico e depois vai deixar em sua casa com todo o conforto, assistência e segurança. Já estamos com processo avançado para comprar 15 novas vans até o final do ano. Essa é uma determinação do governador Ibaneis”, detalhou Thiago Nascimento, diretor Técnico da TCB.

“A história da TCB se confunde com a história de Brasília, presta um serviço que é percebido como importante para a população e hoje busca atender os moradores do Distrito Federal no transporte escolar e no DF Acessível. A TCB é uma empresa pública que tem que atender com especialidade. A TCB tem uma história sólida, consolidada e de serviços prestados e resolvendo os problemas de mobilidade”, parabeniza, Zeno Gonçalves, secretário de Transporte e Mobilidade.

Para o secretário, o programa DF Acessível atende uma população que necessita muito do serviço. “A tendência do serviço é que ele seja ampliado. A secretaria de Saúde estuda a possibilidade de atendimento de pacientes que precisam fazer hemodiálise. Por mais que todos os ônibus do transporte público ofertem acessibilidade, mas existem determinadas condições de saúde que precisam de um transporte especializado”, finalizou.

*Com informações da Agência Brasília.