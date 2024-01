Trânsito no Noroeste será alterado para obra a partir de quarta-feira (31)

Quem quiser sair do bairro em direção à Epia terá de seguir até o retorno que dá acesso à rodovia, próximo ao Córrego Bananal

O trânsito de acesso da saída do Noroeste para a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia/DF-003) será alterado a partir das 10h desta quarta-feira (31). O motivo é a continuidade das obras de construção do Viaduto do Noroeste, que chegam à fase da fundação.

Com isso, os motoristas que desejarem sair do Noroeste em direção à Epia precisarão seguir até o retorno que dá acesso à rodovia, próximo ao Córrego Bananal. A mudança está prevista para permanecer até a execução total da obra. Na entrada para o Noroeste não haverá mudança.

“Vamos dar início a mais uma etapa dessa obra de grande porte que vai garantir mais fluidez ao trânsito neste trecho entre a Epia e a entrada do Noroeste”, explicou o presidente do DER, Fauzi Nacfur Júnior.

O investimento na obra é de R$ 29,6 milhões, e o viaduto vai beneficiar aproximadamente 100 mil motoristas.

A obra

Com obras iniciadas em outubro de 2022, o viaduto localizado no acesso ao Noroeste, entre a rodovia Epia Norte e o Setor Terminal Norte (STN), já passou pelas fases de topografia e remanejamento das redes de água e de energia. Atualmente, estão em andamento as etapas de terraplenagem e drenagem. Posteriormente, serão executados os serviços de pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares e serviços ambientais.

Com informações da Agência Brasília