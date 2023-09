Trânsito na pista norte da Estrutural será desviado a partir de segunda (2)

Outra alternativa é pegar a pista sul na altura do viaduto da Cidade do Automóvel, por onde passa a linha de trem

Para dar início a mais uma etapa das obras de pavimentação de concreto da Estrada Parque Ceilândia (DF-095), mais conhecida como via Estrutural, o trânsito na pista norte, que faz o sentido Plano Piloto – Taguatinga, será parcialmente desviado. A interdição começará na altura do viaduto da Cidade do Automóvel. A alteração vale a partir das 20h da próxima segunda-feira (2).

O trânsito que hoje flui na pista norte será direcionado para a pista sul. Os motoristas que saem do Plano Piloto poderão acessar a outra via logo na altura do Viaduto Ayrton Senna, onde haverá um acesso para quem circula no sentido Taguatinga. Outra alternativa é pegar a pista sul na altura do viaduto da Cidade do Automóvel, por onde passa a linha de trem.

Quem quiser ir em direção à Cidade do Automóvel continuará na própria pista norte. Antes de entrar na Estrutural haverá uma bifurcação com um painel de mensagem variável orientando os condutores. A pista marginal paralela à Cidade do Automóvel ficará operando apenas no sentido Plano Piloto – Taguatinga sem a atual mão dupla.

O trânsito no sentido Taguatinga – Plano Piloto permanecerá da forma como está hoje, sem alterações, fluindo pelo pavimento de concreto até a altura da Castelo Forte e pela marginal em mão dupla.

“A interdição será feita para que a gente possa começar a implantação do pavimento de concreto no restante da pista norte”, explica o diretor do 3º Distrito Rodoviário do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Jarbas da Silva. A nova etapa consiste na execução de oito quilômetros de pavimento rígido. Os outros cinco de um total de 13 já foram concluídos.

A recuperação do asfalto da Estrutural tem investimento de R$ 80 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF) por meio de recursos da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) com execução do DER.

Ao todo estão sendo substituídos 26 quilômetros de asfalto – sendo 13 em cada uma das pistas – por 21 centímetros de material em concreto aplicados em cima da capa asfáltica para substituir o pavimento antigo. A pista sul já teve todo o pavimento trocado.

Além disso, também estão sendo criados desvios que ficarão como alternativas de vias para os moradores que trafegam por regiões como Estrutural, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e Vicente Pires.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília