Trânsito na Estrada Setor Policial Militar muda a partir deste sábado (7)

Pista atual será interditada para o serviço de troca do pavimento antigo, em asfalto, para concreto; desvio de fluxo é permanente

A partir deste sábado (7), quem trafega pela Estrada Setor Policial Militar (ESPM) deve redobrar a atenção com as interdições que serão feitas nas faixas de rolamento na altura do Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. O desvio permitirá que as equipes trabalhem na troca de asfalto para concreto do trecho da pista já existente.

“As obras avançaram a um ponto em que precisamos liberar frentes de serviço para que a empresa continue executando o corredor do BRT, onde será feito o desenho final na pista em que hoje trafegam os carros no sentido Asa Sul”, explica a engenheira Gabriela Contreira, da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF).

Assim, o novo trajeto ocorrerá pelas três novas faixas de circulação, situadas à direita da via atual, próxima aos equipamentos públicos localizados às margens da pista. Esse desvio é válido para quem deseja seguir rumo à Asa Sul.

Já quem vai acessar o Setor Hospitalar Sul, o cemitério Campo da Esperança e áreas adjacentes precisa se manter na faixa da esquerda, no trecho de pista já existente. Esse trajeto só poderá ser utilizado pelo período de 15 dias, a contar da data da interdição; após esse período, o acesso será interditado.

Gabriela Contreira, da SODF: “As obras avançaram a um ponto em que precisamos liberar frentes de serviço para que a empresa continue executando o corredor do BRT, onde será feito o desenho final da pista”| Fotos: Joel Rodrigues/Agência Brasília

A SODF lembra que desvio de fluxo realizado na ESPM é permanente e está previsto no projeto de reformulação da pista. Além disso, os retornos da via serão fechados da altura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) até o viaduto da W3 Sul, exceto o cruzamento do cemitério com o Setor Hospitalar Sul.

“Isso nos permitirá isolar a faixa que passará pela troca do pavimento. Ao final, teremos novos retornos, com novos cruzamentos e os retornos que existem hoje serão extintos”, prossegue a engenheira.

A definição do novo trajeto da ESPM é mais uma etapa concluída do projeto de reformulação do sistema viário da ESPM. Foram investidos R$ 56,7 milhões em serviços de aprimoramento da via, operação que vai proporcionar maior fluidez no tráfego dos 65 mil motoristas que passam pela região diariamente.

Os trabalhos na ESPM incluem serviços de adequações, com a instalação de nova pavimentação, redes de drenagem, sinalização horizontal e vertical, novas e acessíveis calçadas e paisagismo, além de uma bacia de detenção, localizada na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo Área III, às margens da DF-051, Estrada Parque das Nações.

O projeto, além das melhorias em mobilidade urbana, prevê a construção de um corredor exclusivo de transporte público coletivo que, em breve, estará integrado ao Corredor Eixo Oeste. Serão 38,7 km de extensão, ligando as principais vias do Sol Nascente/Pôr do Sol ao Plano Piloto. O objetivo é reduzir para 30 minutos o tempo de deslocamento entre as duas regiões.

Com informações da Agência Brasília