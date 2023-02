Trânsito caótico na saída de Samambaia

Em novembro do ano passado, a PRF anunciou o fechamento dos demais retornos devido à grande quantidade de acidente que eles causavam

Sair de Samambaia em horário de pico é uma prova de resistência. Com apenas um retorno aberto, uma fila quilométrica se forma todo dia em frente ao Restaurante Comunitário.

Em novembro do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal anunciou o fechamento dos demais retornos devido à grande quantidade de acidente que eles causavam. Os motoristas precisavam atravessar de uma vez a rodovia, sem uma transição segura entre as pistas de rolamento.

Atualmente, além deste retorno, que é o mais próximo e, portanto, o mais movimentado, há outro, mas que fica a cerca de quatro quilômetros de distância. “É inviável ir para o outro retorno. Ai acontece isso, um engarrafamento gigante. De um lado, as pessoas precisam atravessar rapidamente a via para entrar no retorno, e do outro precisa entrar na frente de carros que estão em alta velocidade. A faixa de desaceleração é curta, é um local muito propício para acidentes como engavetamento”, disse um frequentador da BR-060.