Tragédia no Lago Paranoá: Funcionário de marina perde a vida após acidente de moto aquática

O homem havia caído de uma moto aquática enquanto tentava recuperar a embarcação que se afastava da margem

No final da tarde de sábado (18/06), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada para atender a uma ocorrência de afogamento no Lago Paranoá. O incidente ocorreu por volta das 16h03, na Onda Náutica – Marina Tour, localizada próxima ao Centro Cultural Acadêmicos da Asa Norte.

Ao chegar ao local, os bombeiros foram informados de que um funcionário da marina, responsável por serviços gerais, havia caído de uma moto aquática enquanto tentava recuperar a embarcação que se afastava da margem. Após submergir, o indivíduo não retornou à superfície.

Os mergulhadores iniciaram imediatamente a varredura na área indicada pelas testemunhas. Após intensas buscas subaquáticas, o corpo do Sr. J.O.S., de 26 anos, foi encontrado às 17h26. Infelizmente, o óbito foi constatado no local, pois a vítima já apresentava rigidez cadavérica.

Ainda não se sabe a dinâmica exata do acidente, e a perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar as investigações necessárias.

Os bombeiros permanecem alerta e prontos para responder a emergências, visando preservar vidas e garantir a segurança da população.