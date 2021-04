Tráfico de drogas: 9ª DP apreende menor no Varjão

Além da apreensão do adolescente, foi possível identificar o principal fornecedor de maconha do Lago Norte

A 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) apreendeu um menor de 15 anos na quadra 8 do Varjão na noite de quarta-feira (31).

Segundo os policiais, o adolescente gerenciava um ponto de venda de maconha na região.

A 9ª DP afirma que, além da prisão do adolescente, foi possível identificar o principal fornecedor de maconha do Lago Norte. Ele, no entanto, não foi preso e não teve a identidade revelada.