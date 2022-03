Traficantes que transformaram ponto de ônibus em boca de fumo são presos no Sudoeste

Uma equipe do GTOP patrulhava pela região quando recebeu denúncias de que o ponto de ônibus da quadra 103 teria virado boca de fumo

Por volta das 16h desta segunda-feira, 21, três traficantes foram presos com drogas no Sudoeste. A ação foi realizada por policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP 27).

Durante uma patrulha, a equipe recebeu denúncias de que um ponto de ônibus da quadra 103 teria virado boca de fumo.

Ao chegarem no local informado, os militares encontraram os suspeitos descritos pelos denunciantes. Na abordagem, foram localizadas porções de maconha preparadas especialmente para a venda.

Tanto os suspeitos quanto as drogas foram encaminhados para a 5ª Delegacia de Polícia.