Traficante preso possuía spray utilizado por forças policiais

Durante as investigações os policiais flagraram o traficante no momento em que escondeu a droga em frente à sua residência

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um jovem de 21 anos, pelo crime de tráfico de drogas e por possuir um gás asfixiante usado pelas forças policiais. A prisão foi efetuada nesta quarta-feira (13) no Sol Nascente.



De acordo com o delegado chefe da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), Thiago Peralva, durante uma investigação na quadra 09, do condomínio Pinheiros, o traficante foi flagrado ao esconder porções de cocaína próximo ao portão da sua residência, em buracos nos tijolos. Um outro jovem, também de 21 anos, esperava pelo traficante na esquina da quadra, momento em que os policiais realizaram a abordagem aos dois envolvidos.

Traficante foi flagrado ao esconder porções de cocaína em frente a sua residência.

No local em que o traficante escondeu a droga, foram localizadas duas porções de cocaína, enquanto com o usuário foi encontrada uma quantidade de maconha pronta para uso. Mais porções de cocaína foram localizadas no interior da residência do traficante, além de uma grande porção de maconha, balança de precisão em pleno funcionamento e dinheiro em espécie. Um frasco de spray de pimenta, utilizado por integrantes de forças de policiais foi apreendido com o traficante.



Porções de cocaína, maconha, balança de precisão, dinheiro em espécie e um frasco de spray de pimenta, foram apreendidos. Foto: PCDF



O jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de gás asfixiante, sendo encaminhado à carceragem da PCDF, local em que aguardará audiência de custódia. Já o usuário assinou um termo circunstanciado e foi liberado.