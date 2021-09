Traficante do Lago Norte é preso pela PCDF

Homem era conhecido como “Playboy do Tráfico”, segundo a corporação. Quando policiais foram à casa do traficante, ele tentou jogar drogas no vaso e na banheira de hidromassagem

A 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) prendeu um homem conhecido como “Playboy do Tráfico”. A prisão ocorreu na última sexta-feira (17), na casa do traficante, no Lago Norte.

Segundo as investigações, o homem vendia drogas de alto valor econômico. O tráfico ocorria na casa dele. Usuários chegavam à residência em carros de luxo para buscar os entorpecentes. As negociações ocorriam por meio de ligações e conversas via aplicativos de mensagem, e o pagamento era via pix.

Ao perceber a chegada dos policiais civis, o traficante tentou se livrar das drogas, jogando os entorpecentes em um vaso sanitário e em uma banheira de hidromassagem. Agentes encontraram grande quantidade de skunk, cocaína e drogas sintéticas, bem como balança de precisão, facas, tesouras, itens para embalagem, celulares e dinheiro em espécie.

Fotos: Divulgação/PCDF

O homem foi levado à 9ª DP e depois ao cárcere da Polícia Civil (PCDF), na sede da corporação.