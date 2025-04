Trabalho noturno dá celeridade à recuperação asfáltica na Avenida Hélio Prates e no viaduto da QNL

A Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), concluiu o recapeamento da Avenida Hélio Prates, no sentido Taguacenter e Shopping JK, uma das vias mais movimentadas de Taguatinga. Agora os trabalhos avançam no sentido contrário. As obras ocorrem à noite, entre 22h e 5h, quando o fluxo de veículos é menor, para reduzir os impactos no trânsito.

A iniciativa faz parte de um amplo investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) na recuperação de vias em diversas regiões administrativas. Segundo o secretário de Obras e Infraestrutura do DF, Valter Casimiro, a ideia é restaurar todo o pavimento da Avenida Hélio Prates, que já estava bastante desgastado, para garantir mais segurança e trafegabilidade. “Finalizando a revitalização dessa via tão importante, futuramente, vamos começar a implantação da faixa exclusiva de ônibus no canteiro central. Será o corredor do BRT Oeste, que vai ligar o Sol Nascente até o Terminal do Eixo Monumental”, afirma.

O secretário ressalta que esses serviços estão sendo feitos à noite por causa do alto fluxo de veículos durante o dia e trabalhar no período noturno evita transtornos, melhora a produtividade e não atrapalha o trânsito nos horários de pico. “Há muito tempo a população cobra melhorias na Hélio Prates. A gente já começou com a revitalização da parte da Ceilândia, fizemos as calçadas, garantimos acessibilidade e melhoramos a área dos comércios. Ainda falta restaurar o asfalto por lá, mas depois de concluir os trechos atuais, o intuito é levar o recapeamento até a Ceilândia também, para renovar completamente o pavimento desta via e entregar uma via nova para a população”.