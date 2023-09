Trabalhar morre após supostamente cair de elevador em Vicente Pires

Segundo informações de outros trabalhadores, ele foi encontrado dentro do fosso do elevador

Na manhã deste sábado, um homem veio a óbito após supostamente cair em um fosso de um elevador em uma obra de Vicente Pires.

Segundo informações de alguns Segundo trabalhadores, ele foi encontrado dentro do fosso do elevador e retirado pelos colegas de trabalho.

Chegando ao local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), encontrou a vítima no subsolo do prédio, ao lado do fosso do elevador, o homem de 25 anos, foi encontrado com um Traumatismo Crânio Encefálico, hemorragia externa, sem sinais vitais e com ferimento incompatível com a vida.

A PCDF foi acionada para investigação do caso.