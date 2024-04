Trabalhadores estendem horário para acelerar obra na W3 Sul

As obras na W3 Sul, no sentido Centro-Sul, tiveram o horário estendido para acelerar ainda mais os trabalhos de concretagem neste sábado (27), que seguiram até as 20h. Máquinas e operários entraram em ação na via antes das 8h e, em 12 horas, foram feitos os serviços de terraplanagem, compactação do solo e concretagem da faixa destinada aos ônibus. Com investimentos da ordem de R$ 25,6 milhões, a obra gera cerca de 240 empregos diretos e indiretos.

A iniciativa atende pedido de comerciantes e varejistas da região para dar mais conforto aos clientes durante as vendas de Dia das Mães, celebrado em 12 de maio. As atividades noturnas deste sábado contaram com cerca de 60 operários, que realizaram a concretagem na altura do shopping Pátio Brasil para reativar a parada de ônibus que dá acesso ao centro comercial nos próximos dias.

R$ 25,6 milhões

Valor investido nas obras da W3 Sul

“Quando terminarmos de concretar, vamos conseguir liberar o trânsito de pedestres para pegar o transporte coletivo. Vai facilitar bastante porque nesse local tem muito fluxo de pessoas e vamos acabar com a necessidade de fazer o passageiro se deslocar até outra parada. Além disso, vamos dar mais conforto aos motoristas, tendo em vista que a ideia é liberar mais uma faixa de rolamento no sentido Centro-Sul pelos próximos dias”, revelou o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

A expectativa de reativar a parada de ônibus em frente ao shopping Pátio Brasil foi comemorada pelo gerente de operações do estabelecimento, Guilherme Carvalho. “Estava muito ruim sem o ponto. Com o Dia das Mães se aproximando, a gente espera que as vendas sejam melhores para os lojistas. Essa é a segunda data mais importante para o varejo, ficando atrás apenas do Natal. Então, estamos empolgados para que o fluxo aumente ainda mais”, admite.

Um novo cronograma para fixar o horário ampliado de trabalho dos operários será estudado junto às empresas licitadas. A expectativa é que, assim como na W3 Sul, outras obras públicas em andamento no Distrito Federal também tenham o horário estendido durante o período de estiagem.

A aposentada Haeyang está ansiosa pela reativação da parada: “É muito importante ter um abrigo enquanto aguarda o transporte coletivo”

Para quem passava pelo local à noite, a sensação foi de alívio em ver as máquinas e os operários trabalhando após às 18h. A aposentada Haeyang, 63 anos, revelou estar empolgada com a reativação do ponto de ônibus. “É muito importante ter um abrigo enquanto aguarda o transporte coletivo. Dá a certeza de que vai passar um ônibus ali. Com as interdições, não temos essa garantia. Mas, quando reativar, teremos mais segurança para ficar na parada e aguardar”, disse.

Sobre a obra

A reforma na W3 Sul, considerada uma das avenidas mais icônicas da capital federal, mobilizou investimento de R$ 25,6 milhões. Os recursos são da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e foram repassados à Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF por meio de convênio.

“A decisão por acelerar as obras na W3 Sul mostra o quanto o governo está alinhado e comprometido com as nossas demandas. Essa medida é crucial para minimizar os transtornos durante um período tão importante para o comércio, como o Dia das Mães. Estamos confiantes de que essa medida contribuirá para a mobilidade e acesso dos consumidores às lojas, garantindo uma experiência mais fluida e segura para todos”, defendeu o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

Após a conclusão da concretagem, ponto de ônibus em frente ao shopping Pátio Brasil será reativado; lojistas comemoram medida, com a proximidade do Dia das Mães

As obras à noite na W3 Sul também foram elogiadas pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF). “Essa foi uma das demandas que levamos ao secretário Valter Casimiro para minimizar o impacto das obras no fluxo de clientes na região onde estão ocorrendo. O pleno funcionamento do comércio contribui de maneira decisiva para o desenvolvimento do DF e a medida adotada pelo governo demonstra sensibilidade no assunto”, avaliou o presidente da CDL-DF, Wagner da Silveira.

Obras entregues

O pavimento rígido na faixa destinada aos ônibus foi concluído ao longo do trecho entre as quadras 703 e 716. No sentido contrário da via, no lado comercial, os trabalhos estão na etapa de escavações e construção de estruturas, na altura da 516 Sul. Para dar agilidade ao serviço, as frentes de trabalho são executadas simultaneamente.

A cabeleireira Divanir Lima se impressionou ao observar as equipes trabalhando à noite: “É ótimo poder ver essa agilidade nos serviços”

Após finalizar um curso no Setor Comercial Sul, a cabeleireira Divanir Lima, 53 anos, presenciou as equipes trabalhando com horário ampliado neste sábado. Para ela, os serviços fora do horário comercial trazem mais segurança de que a obra está tendo andamento. “É ótimo poder ver essa agilidade nos serviços. A parada de ônibus que foi desativada está fazendo falta, mas depois vai ficar muito bom, além de fazer uma diferença enorme na vida de quem trabalha ou frequenta o shopping.”

Tem maior espessura que o asfalto e tende a durar até 20 anos. Com uma vida útil superior ao asfalto comum, ele suporta cargas mais pesadas, como caminhões e ônibus, sem sofrer deformações ou danos significativos, e por isso é indicado a rodovias de grande movimentação.

Além da construção do pavimento rígido, o projeto prevê a execução de redes de drenagem, abertura de bocas de lobo e pavimentação. Bem como a construção de calçadas, meios-fios, paisagismo e sinalização.

Assim que for concluída a obra, cada sentido da W3 Sul terá uma faixa de rolamento com pavimento rígido, por onde passará o transporte público, e duas com pavimento flexível, para o fluxo de carros e motocicletas.

Com informações da Agência Brasília