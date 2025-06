Torneios de xadrez e videogame estimulam o raciocínio e a convivência no sistema socioeducativo do DF

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), por meio da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo (Subsis), tem investido em práticas inovadoras para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Exemplo disso são os torneios de xadrez e videogame promovidos em maio e neste mês, com participação ativa dos socioeducandos e resultados positivos no desenvolvimento intelectual, emocional e social dos jovens.

Na segunda-feira (9), a Unidade de Internação Provisória (UIP) de São Sebastião, sediou o I Torneio de Xadrez do Sistema Socioeducativo do DF, reunindo também adolescentes da UIP de Planaltina. A competição contou com a participação de oito socioeducandos, quatro de cada unidade, todos integrantes do projeto de xadrez elaborado por servidores das instituições.

O torneio seguiu o modelo do sistema suíço, com cinco rodadas e emparceiramentos definidos a partir do desempenho dos jogadores. A metodologia proporcionou partidas equilibradas e desafiadoras, estimulando a concentração, o raciocínio lógico e a disciplina. Ao final das disputas, os adolescentes da UIP ocuparam os três primeiros lugares no pódio, recebendo medalhas e prêmios simbólicos doados pela Diretoria de Semiliberdade.

O xadrez tem sido utilizado como ferramenta pedagógica e de ressocialização, promovendo não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também a reflexão crítica sobre valores, direitos e deveres, o autoconhecimento e a construção de uma consciência cidadã. A UIP de São Sebastião conta hoje com uma sala totalmente equipada para a prática do xadrez, consolidando o espaço como referência na inserção do jogo no cotidiano socioeducativo.

Copa Fifa

Outro destaque do período foi a Copa Fifa – 1º Torneio de Videogame do Sistema Socioeducativo, voltada aos adolescentes vinculados às medidas de semiliberdade. O campeonato foi disputado com o jogo Fifa 25 no PlayStation 5, tendo como objetivo principal utilizar os jogos eletrônicos como aliados no fortalecimento de competências cognitivas e sociais dos socioeducandos.

As seis gerências de semiliberdade (Gersemis) promoveram uma fase classificatória, envolvendo cerca de 15 participantes em cada unidade. Os finalistas competiram na quarta-feira (11), em uma grande final no BRB Lab, ambiente escolhido por proporcionar uma atmosfera descontraída e lúdica aos adolescentes.

Na fase final, os oito classificados foram divididos em duas chaves, com jogos eliminatórios. O título ficou com o representante da Gerência de Semiliberdade da Metropolitana, que venceu o finalista da Gerência do Gama 2. Os quatro primeiros colocados receberam prêmios simbólicos, com apoio da Igreja Universal, responsável pela doação dos equipamentos, do jogo e do lanche servido na ocasião.

Além da competitividade saudável, a Copa Fifa reforçou o uso dos videogames como recurso pedagógico. Estudos indicam que jogos desse tipo contribuem para o desenvolvimento de habilidades como estratégia, resolução de problemas, atenção visual, memória, raciocínio lógico e multitarefa – competências cada vez mais valorizadas no ambiente educacional e profissional.

Educação e cidadania

As duas ações evidenciam a importância de iniciativas que unem educação, cultura, lazer e cidadania no processo socioeducativo. “Acreditamos que todo jovem tem potencial de mudança, e é papel do Estado garantir que ele tenha acesso a ferramentas que despertem esse potencial”, reforça a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Atividades como o xadrez e os videogames, quando inseridas em um contexto educativo e humanizado, promovem autonomia, foco, raciocínio e respeito ao próximo. São experiências que transformam, que constroem novos futuros”.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania