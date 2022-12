Torcedores reunidos em restaurante argentino comemoram título

Cerca de 280 torcedores se reuniram em estabelecimento na 403 Norte para dar sorte à Argentina contra a França

Apesar da rivalidade entre brasileiros e argentinos, a nova seleção campeã do mundo incentivou muita festa e comemoração em Brasília na tarde deste domingo (18). No restaurante argentino Caminito, na 403 Norte, cerca de 280 torcedores se reuniram para assistir ao jogo da final da Copa do Mundo no Catar, entre Argentina e França.

Durante a acirrada disputa, os torcedores bradaram e se preocuparam com o desempenho das duas equipes finalistas. Com a vitória nos pênaltis da vizinha Argentina, a emoção tomou conta do local.

Confira as fotos da torcida: