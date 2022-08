TJDFT retoma expediente regular na Secretaria e nos Ofícios Judiciais a partir do dia 29

Com a publicação da Portaria Conjunta 108/2022, ficam afastadas as medidas excepcionais previstas nas Portarias Conjuntas

O expediente na Secretaria do Tribunal e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios será retomado na próxima segunda-feira (29). A ação acontece após publicação da Portaria Conjunta 108/2022. O texto foi publicado pelo TJDFT no DJe desta sexta-feira (26).

A norma leva em consideração as medidas previstas na Portaria Conjunta 64, de 11 de maio de 2022, que dispõe sobre a quinta etapa da retomada gradativa do trabalho presencial no âmbito da Corte.

Com a publicação da Portaria Conjunta 108/2022, ficam afastadas as medidas excepcionais previstas nas Portarias Conjuntas 100/2022, 101/2022, 102/2022, 104/2022 e 106/2022.