TJDFT promove evento sobre contratações sustentáveis

O evento, que acontecerá na próxima segunda-feira (20) e será transmitido pelo Teams do TJDFT, tem o título de “PLS como instrumento das Contratações Sustentáveis”

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) irá promover, na próxima segunda-feira (20), a 8ª Edição do “Café com PLS – PLS como instrumento das Contratações Sustentáveis”. O evento será on-line e transmitido Teams do TJDFT, com transmissão simultânea pelo canal oficial do TJDFT no YouTube. Inscrições devem ser realizadas até o dia 16/11 por meio da Escola Judiciária do Tribunal, para o público interno e público externo.

A iniciativa conta com a parceria do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Advocacia Geral da União (AGU), da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do Ministério Público Federal (MPF), do Banco Central do Brasil, da Universidade de Brasília (UnB) e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

A Juíza do TJDFT, Marília Guedes, Presidente da Comissão de Sustentabilidade do TJDFT, fará a abertura com o tema que leva o nome do evento “PLS como instrumento das Contratações Sustentáveis”. Na sequência, a palestrante Gisele Floriano, da Secretaria de Gestão e Inovação, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, apresentará o case “Caderno Diretor de Logística Sustentável – PDLS – Portaria SEGES/MGI Nº 5376/23”.

O case “Alinhamento entre o PLS e o Plano de Contratações Anual no TJDFT (Resolução CNJ 347/2021)”, será apresentado por Isabella Brito, Secretária de Contratações e Gestão de Materiais do TJDFT. E, por fim, Giselle Duarte Doetzer, Chefe do Setor de Sustentabilidade do DNIT, irá expor sobre o “PLS do DNIT – modelagem em órgãos com atuação nacional”.

Plano de Logística Sustentável

O Plano de Logística Sustentável (PLS) é o principal instrumento da Política de Sustentabilidade do TJDFT – Resolução N. 15/22. No Poder Judiciário é um dos instrumentos da Política de Governança de Contratações do Poder Judiciário, conforme consta das Resoluções CNJ 400/21 e 347/20. Criado inicialmente pela Instrução Normativa 02/2012 do Poder Executivo, agora conta com um caderno orientador específico com a Portaria SEGES/MGI Nº 5376/23.

Neste contexto, o objetivo do evento é debater e fomentar, por meio da troca de boas práticas, bem como disseminar o conhecimento sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, em especial o ODS 12, relativo à Produção e Consumo Sustentáveis.