TJDFT premiará unidades que se destacam no atendimento ao cidadão

Por Lucas Dias

redaçã[email protected]

O TJDFT irá premiar sete unidades com o Prêmio Ouvidoria de Atendimento ao Cidadão 2023. A entrega da premiação ocorrerá nesta sexta-feira (3/5), às 14h, no Memorial TJDFT – Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte.

As unidades premiadas na primeira edição estão divididas em dois grupos: judicial e administrativo. Elas foram selecionadas após avaliação de acordo com os critérios técnicos estabelecidos pela Portaria Conjunta 31 de 22/3/2024 do TJDFT. Os critérios incluem quantidade de elogios, proporção entre elogios e reclamações, além da ausência de denúncias, que resultem em penalidades disciplinares.

Iniciativa pioneira

Implementada pela Portaria Conjunta 31, a iniciativa é pioneira no âmbito do Poder Judiciário e reflete os princípios da Resolução 432 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O objetivo é reconhecer e motivar magistrados, magistradas, servidores, servidoras, estagiários e estagiárias que se destacam na prestação de serviços à comunidade, a fim de fortalecer a cultura de atendimento de qualidade e eficácia no âmbito do Tribunal.

Confira as unidades vencedoras em 2023 por ordem alfabética e grupos

Grupo Judicial

I – 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga;

II – 3º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Família;

III – Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação Família.

Grupo Administrativo

I – Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado do Fórum José Júlio Leal Fagundes;

II – Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade;

III – Núcleo Permanente de Peticionamento Virtual – Nupevi, com sede no Fórum José Júlio Leal Fagundes;

IV – Núcleo Permanente de Redução a Termo Virtual – Nurevi, com sede No Fórum José Júlio Leal Fagundes.