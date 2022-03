TJDFT lança edital para vagas de juízes titulares do TRE/DF

Na data em que forem indicados, os advogados deverão estar no exercício da advocacia e possuir 10 (dez) anos consecutivos ou não de prática profissional

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT divulgou o edital para processo seletivo fornece duas vagas de juiz. As vagas, destinadas para os advogados do Distrito Federal que estejam inscritos na OAB, trazem a oportunidade de formação de duas listas tríplices, destinadas às duas vagas de Juiz, Classe Jurista, membro titular do Tribunal Regional Eleitora do Distrito Federal – TRE/DF.

As cadeiras podem ser ocupadas por um biênio e ficarão vagas em 29 de setembro, período que termina o mandato dos desembargadores eleitorais, Renato Guanabara Leal de Araújo e Renato Gustavo Alves Coelho. As vagas admitem uma recondução. As inscrições estão abertas e vão até o dia 14/3.

Para se inscrever, é preciso enviar o requerimento de inscrição, disponível no anexo do referido Edital, ao Presidente do TJDFT e enviado ao endereço eletrônico [email protected] A inscrição deve estar, preferencialmente, em formato PDF e deve ser entregue no prazo junto da documentação exigida no art. 4º da Resolução n. 23.517/2017 do TSE.

Na data em que forem indicados, os advogados deverão estar no exercício da advocacia e possuir 10 (dez) anos consecutivos ou não de prática profissional. O exercício da advocacia será comprovado pela inscrição na OAB e por documentos que atestem a prática de atos privativos.