TJDFT lança conjunto de identificação padrão de magistrados

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) lançou, na tarde desta segunda-feira, 15/4, o Conjunto de Identificação Padrão de Magistrado e de Magistrada. A apresentação e a entrega das primeiras carteiras ocorreram durante cerimônia, no Espaço Flamboyant.

O conjunto de identificação é resultado de cooperação entre o TJDFT e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que confeccionou as carteiras de identificação dos magistrados e magistradas do Tribunal junto com a nova carteira nacional de identificação. O documento está no padrão nacional definido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Além das duas carteiras físicas, o conjunto de identificação padrão de magistrado e magistrada contém, ainda, o distintivo, um porta-documentos e a carteira de identidade de magistrado e magistrada digital. A carteira digital foi confeccionada pelo TJDFT, por meio da Assessoria de Soluções em Sistemas Administrativos da Secretaria Geral.

Fotografia de cinco homens em pé. Eles usam terno e gravata e seguram um porta documento na cor vermelhaO Presidente do TJDFT, Desembargador Cruz Macedo, pontuou que o desenvolvimento da carteira digital coloca o Tribunal na vanguarda do uso da nova tecnologia. O magistrado agradeceu a parceira com a PCDF e o empenho dos servidores do Tribunal na busca por soluções.

“Com grande contribuição da PCDF e do envolvimento da nossa TI e dos nossos servidores, a nossa carteira digital permite nossa identificação civil e funcional. Esses documentos certamente serão importantes no nosso dia a dia”, destacou.

O Delegado-Adjunto da PCDF, Benito Augusto Galiani Tiezzi, lembrou o processo desde os primeiros contatos até a confecção das carteiras. “É um momento importante e que levou um bom tempo. Foram três anos. (…) É com muita honra que fazemos isso. É um privilégio para PCDF poder ajudar”, disse.

O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal, Desembargador Angelo Passareli, o Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador J. J. Costa Carvalho, e o desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, os Juízes Auxiliares da Presidência, Luis Martius Holanda Bezerra Junior e Caio Brucoli, a juíza auxiliar da 1ª vice-presidencia, Marília Guedes, e o Presidente da AMAGIS/DF, Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho, participaram da solenidade e receberam as carteiras de identificação. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal, Sergio Rocha, também recebeu o documento nesta segunda-feira.

Fotografia de um homem de pé falando ao microfone atrás de um púlpito. Ele fala para uma plateia que está sentada.Carteira digital

Durante a solenidade, o Assessor de Soluções em Sistemas Administrativos da Secretaria-Geral do TJDFT, Thiago Flach, explicou as funcionalidades da carteira digital. Ele lembrou que o documento está de acordo com a Resolução 315 e a Portaria 122, ambas do CNJ.

“Nossa carteira está vinculada ao sistema de recursos humanos. Nós temos como característica principal, que é o maior diferencial, a atualização dos dados funcionais, dados pessoais e da foto na carteira digital. Qualquer informação atualizada no sistema de recursos humanos vai aparecer na carteira”, disse.

Para acessar ao documento digital, é necessário baixar o aplicativo no celular. A identidade funcional do TJDFT está disponível na app store e no Google play. Após baixar o aplicativo, magistrados e magistradas podem acessar o documento digital por meio do usuário e da senha de rede.

Além de magistrados e servidores do TJDFT, a solenidade contou com a presença do Diretor do Departamento de Polícia Técnica da PCDF, Raimundo Cleverlande Alves de Melo; do Chefe de Assessoria Institucional, Kleber Luiz; e do Corregedor-Geral da PCDF, Ecimar Loli.

A Gestão de Pessoas informará, em breve, a magistrados e magistrados os procedimentos para o agendamento do documento.

