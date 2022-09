TJDFT elege novo corregedor do TRE-DF e se despede de Sebastião Coelho

A sessão no Tribunal Pleno do TJDFT foi marcada por muita emoção e homenagens de despedida ao desembargador que se aposentou

Letícia Mirelly

Nesta terça-feira (13), Mario Zam Belmiro foi eleito o novo corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). A vaga foi aberta após a aposentadoria do desembargador Sebastião Coelho, em agosto deste ano.

A sessão no Tribunal Pleno do TJDFT foi marcada por muita emoção e homenagens de despedida ao desembargador que se aposentou. Sebastião Coelho dedicou 30 anos à magistratura do Distrito Federal.

O desembargador Arnoldo Camanho descreveu a trajetória do homenageado e destacou: “como Juiz e desembargador, Sebastião Coelho da Silva sempre teve vez e voz ativas amealhando o respeito e admiração dos colegas magistrados e magistradas, da advocacia, Ministério Público e do qualificado corpo de servidores e servidoras desta casa”. Os demais membros da Corte também reconheceram o amigo e colega de trabalho.

O último a prestar a homenagem foi o Presidente do TJDFT, desembargador Cruz Macedo, que ressaltou a qualidade de Sebastião. “Muito foi ressaltado sobre a virtude de Vossa Excelência, e eu queria, também aqui, chamar a atenção para uma delas que me impressionou muito: o desembargador Sebastião sempre teve a virtude de apoiar as pessoas, apoiar os colegas, nas horas mais difíceis”.

Sebastião Coelho agradeceu a todos magistrados e servidores que conviveu e especialmente à sua família. Quanto à sua aposentadoria, registrou: “eu saio da magistratura após mais de três décadas com a mesma disposição que eu entrei, de lutar pelo direito dos magistrados, lutar pelas prerrogativas dos magistrados, por melhores condições de vida para os magistrados, porque tudo isso se reverte em favor da cidadania, da coletividade e do povo”.

Trajetória

O alagoano Sebastião Coelho da Silva, natural de Santana de Ipanema/AL, iniciou a carreira no Distrito Federal, como juiz de Direito Substituto, em outubro de 1991. Como juiz de Direito, trabalhou na Vara Criminal e no Tribunal do Júri de Planaltina, da Auditoria Militar do DF, da Vara de Execuções Penais do DF e da 2ª Vara de Precatórias, da 6ª Vara Criminal de Brasília.

Ele também foi diretor do Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, em Brasília, e atuou como desembargador do TJDFT, em 2013. Juiz eleitoral, membro efetivo do TRE-DF, ouvidor-geral eleitoral do DF e vice-presidente e corregedor do TRE-DF foram outros cargos exercidos por Sebastião.

A participação em movimentos associativos fez parte da trajetória do homenageado. Ele foi diretor da Associação dos Magistrados do Distrito Federal (Amagis/DF) em cinco mandatos; vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); vice-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar Estadual; vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-Amapá e Conselheiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.