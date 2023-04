TJDFT dá posse a novo Desembargador

A cerimônia ocorrerá no Auditório Ministro Sepúlveda Pertence às 17h e será transmitido ao vivo pelo canal oficial do tribunal no Youtube

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) empossará, nesta sexta-feira (28), o Juiz de Direito Substituto de 2º Grau Robson Barbosa de Azevedo como Desembargador do Tribunal.

A cerimônia ocorrerá no Auditório Ministro Sepúlveda Pertence às 17h e será transmitido ao vivo pelo canal oficial do tribunal no Youtube.

O magistrado foi eleito pelo Tribunal Pleno do TJDFT, por maioria, pelo critério de merecimento, e irá ocupar vaga da aposentadoria da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito.

Currículo

Natural do Rio de Janeiro, Robson Barbosa de Azevedo iniciou a carreira como advogado militante no Distrito Federal e nos Estados Membros, inclusive com atuação em Tribunais Superiores e no Supremo Tribunal Federal (STF).

Tomou posse como Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal em 3 de fevereiro de 1995, foi promovido a Juiz de Direito, em 1º de abril de 1997, e promovido a Juiz de Direito Substituto de 2º Grau em 9 de setembro de 2016.

Mestre em Direito e com especialização em Direito Público, Robson Barbosa exerceu o magistério na área de Direito por quase 30 anos. É autor de diversos livros jurídicos, entre eles, “Direito Civil para Concursos”, “Direito Civil Simplificado”, “Direito Civil e Processo Civil para Concursos”.

Foi Diretor do Fórum da Circunscrição Judiciária de Samambaia, atuou como Juiz Eleitoral, integrou a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, além da Turma de Uniformização, a 1ª Turma Cível, a 5ª Turma Cível e a 1ª Câmara Cível do TJDFT.

Atualmente, integra a 2ª Turma Criminal e a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desde 14 de fevereiro de 2022 é também Membro Titular do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).