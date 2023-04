Policiais à paisana prendem suspeitos de tráfico de drogas na UnB

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos nas dependências da Universidade de Brasília nesta quinta-feira (27)

Policiais à paisana prenderam em flagrante dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e resistência. Eles carregavam uma substância pardo esverdeada, que o Instituto de Criminalística confirmou ser maconha.

Os homens foram abordados no Instituto de Ciências Central. Alunos gravaram o momento em que policiais imobilizam os suspeitos.

Segundo a UnB, os homens não têm vínculo com a universidade. Eles estavam sendo monitorados pela polícia e pela equipe da Diretoria de Segurança da Prefeitura da Universidade.

A Polícia Civil diz que os homens confessaram o crime. Além da droga, foram apreendidos uma balança de precisão e dinheiro.

Eles foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.

“A Universidade de Brasília tem investido em sistema de videomonitoramento com mais de 600 câmeras de segurança, o que tem ajudado as forças de segurança do DF a identificar suspeitos e desvendar crimes na Asa Norte”, Disse a UnB em nota enviada.