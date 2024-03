TJDFT adere ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples

O objetivo do acordo é estabelecer e promover uma cultura de comunicação acessível no Poder Judiciário

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) assinou, no dia 6 de março de 2024, o Acordo de Cooperação Técnica nº 40/2024 com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, com isso, passou a fazer parte do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples.

O objetivo do acordo é estabelecer e promover uma cultura de comunicação acessível no Poder Judiciário, fundamentada no uso da linguagem simples, direta e compreensível a todas as pessoas na produção das decisões judiciais e na comunicação geral com a sociedade.

Dentre outras ações, os tribunais membros do Pacto aplicarão esforços para eliminar termos excessivamente formais e dispensáveis à compreensão do conteúdo a ser transmitido, adotar linguagem direta e concisa nos documentos, comunicados públicos, despachos, decisões, sentenças, votos e acórdãos, explicar, sempre que possível, o impacto da decisão ou do julgamento na vida de cada pessoa e da sociedade brasileira, reformular protocolos de eventos para dispensar formalidades excessivas, sempre que possível.

O Acordo de Cooperação Técnica tem a finalidade de articular ações conjuntas entre os partícipes visando a promoção do referido Pacto nos seguintes eixos: simplificação da linguagem dos documentos, brevidade nas comunicações, educação conscientização e capacitação, tecnologia da informação e articulação interinstitucional e social.

Destaque-se que o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, além de fomentar o uso da linguagem simples, pressupõe também acessibilidade, uma vez que os tribunais devem aprimorar formas de inclusão, com uso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição ou outras ferramentas similares, sempre que possível.