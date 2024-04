TJDFT abre processo seletivo de estagiários 2024

Por Lucas Dias

redaçã[email protected]

O TJDFT, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), tornou pública a realização de um processo seletivo para preenchimento de vagas de estágio e formação de cadastro de reserva para estágio remunerado. As provas serão realizadas de forma on-line e os interessados poderão se inscrever somente pela internet, no período de 30/4 até as 12h do dia 14 de maio.

Após a inscrição, o candidato estará apto a iniciar a prova on-line, por meio do login e da senha cadastrados no site do CIEE. Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas nos cursos de Ensino Médio, Técnico e Superior.

A seleção é destinada ao preenchimento de vagas de estágio e formação de cadastro de reserva para o preenchimento das vagas que surgirem durante o período da sua validade, de forma a garantir a continuidade do serviço de estágio no TJDFT.

Do total de vagas, 10% serão reservadas a estudantes com deficiência, 30% das vagas para candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos), e 3% das vagas ficam reservadas aos candidatos que se autodeclararem indígenas.

O estágio no TJDFT é de 20h semanais, distribuídos em quatro horas diárias, em horário e turno a serem definidos pelo setor. O regime será o de atividades presenciais, mas ficará a critério do supervisor do estágio a concessão da modalidade de atividade remota. O valor da bolsa auxílio será de R$ 570,00 para estagiários de nível médio e técnico, e de R$ 900,00 para os de nível superior, além do auxílio-transporte, no valor de R$ 286,00 por mês de estágio efetivo em atividade presencial.