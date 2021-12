Terracap lança licitação para aeroporto

O Aeroporto Executivo de Brasília terá nova licitação. Desta vez, a concessão permitirá a expansão de hangares e nova estrutura de pista, terminal de apoio para passageiros e tripulantes, lojas de conveniência, hotelaria e até um heliponto para conectar usuários a outros destinos da capital federal.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (30) e pode ser conferido na íntegra no portal da agência: www.terracap.df.gov.br. A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) é a encarregada da licitação.

A concessão dará ao licitante vencedor o direto de superfície do aeroporto por 30 anos, renováveis por igual período, com liberdade de operação. A estrutura atual do aeroporto, localizado em São Sebastião, na denominada “Área Isolada Cava de Cima” nº 3 – Rodovia DF- 251 – conta com pista para aeronaves de categoria 2B e mais de 90 hangares construídos em uma área de 2,7 milhões de m².

O terminal é considerado um hub, pois, somente no último ano, o aeródromo registrou cerca de 5 mil pousos e decolagens durante o dia. A operação pode, ainda, ser expandida para 24 horas e haver a instalação de tráfego aéreo próprio.

Os interessados têm 90 dias para encaminhar a documentação referente ao certame à Terracap. Os licitantes precisam apresentar quatro envelopes contendo: Documentação de Credenciamento; Proposta Comercial; Documentação de Habilitação; e Garantia de Proposta. A outorga total mínima é de R$ 8,6 milhões.

Com informações da Agência Brasília