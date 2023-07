Terracap indica duas áreas para construção do Hospital Regional da Fercal

A Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília) indicou duas áreas para a construção do Hospital Regional da Fercal

A Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília) indicou duas áreas para a construção do Hospital Regional da Fercal. O anúncio ocorreu após o pedido do Deputado Distrital Ricardo Vale (PT), por meio de indicação parlamentar. Em resposta a empresa afirma que mapeou duas áreas viáveis para a obra nas proximidades da Rodovia-150 de acesso à RA. Os terrenos compreendem 2 hectares e seriam suficientes para uma construção de grande porte, capaz de atender aos mais de 30 mil habitantes da Região Administrativa da Fercal, além de Sobradinho II e demais áreas da Região Norte.

Com a indicação, o Governo do Distrito Federal (GDF) poderá fazer a escolha de uma delas para aquisição, pois são propriedades privadas estimadas em R$ 2 milhões. “Em virtude da ocupação desordenada da Fercal, não é simples delimitar os espaços para os equipamentos públicos na cidade. Essa questão era o maior impeditivo para o sonho da unidade de saúde e conseguimos superá-la. Agora, precisamos lutar por recursos para concretizar esse sonho. Precisamos da parceria do GDF com o Governo Federal e atuarei diretamente na articulação política para garantir esses investimentos. É prioridade do nosso mandato aliviar o sofrimento da população da Região Norte causado pela deficiência dos atendimentos de saúde”, enfatizou Vale.

Ele também lembrou das cenas lamentáveis protagonizadas no Hospital Regional de Sobradinho, em que a população flagrou a superlotação da unidade e compartilhou nas redes sociais. O deputado acredita que com o novo equipamento público, a população terá mais dignidade no atendimento. Após receber a resposta da Terracap, o distrital ligou para o Governador Ibaneis Rocha (MDB). O chefe do Executivo local disse que verificará a possibilidade de encaminhamento do pleito de saúde.