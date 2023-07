Carreta pega fogo no Estádio Mané Garrincha

Ao notar o incêndio, o motorista do caminhão conseguiu desacoplar a tempo o cavalo antes que fosse atingido pelo fogo

A caçamba de uma carreta pegou fogo, no início da tarde desta terça-feira (25), no estacionamento do Estádio Mané Garrincha.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as chamas estavam concentradas nos pneus da caçamba e foi necessário o combate direto.

Ao notar o incêndio, o motorista do caminhão, identificado apenas como G.B.M, de 39 anos, conseguiu desacoplar a tempo o cavalo antes que fosse atingido pelo fogo. O caminhoneiro não se feriu.

Após extinção das chamas, o local e o veículo ficarão aos cuidados do proprietário, que recusou a perícia.