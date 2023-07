Terminam obras no Centro de Educação da Primeira Infância em Ceilândia

A unidade terá capacidade para atender até 376 crianças em dois turnos ou 188 crianças em período integral

Os moradores da região administrativa mais populosa do DF, Ceilândia, agora contam com mais uma unidade do Centro de Educação da Primeira Infância. A creche localizada na EQNP 8/12 no PSul vai beneficiar os mais de 130 mil habitantes da região. Foram investidos R$ 4.318.479,16. Com a conclusão da obra, a Secretaria de Educação (SEE) passa a assumir a gestão para implementar o mobiliário e entregar, formalmente, a unidade escolar para a população.

“As creches são uma garantia para os pais de que os filhos serão bem-cuidados com boas condições de segurança e infraestrutura, enquanto estão fora, trabalhando. As unidades dispõem de área aberta para que as crianças possam brincar ao ar livre, o que é muito importante para essa fase de desenvolvimento sensorial”, ressalta o presidente da Novacap, Fernando Leite.

A construção da creche segue o padrão definido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que contempla a criação de 11 salas de atividades para a educação infantil, sala multiúso, direção, secretaria, sala de professores, solários, fraldários, lactário, sala de amamentação, refeitório, pátio não coberto para a instalação de brinquedos infantis, sanitários para alunos e sanitários para professores/comunidade, sanitários PcD, playground, cozinha, despensa, rouparia, lavanderia, vestiários e copa para os funcionários.

“Nós sempre trabalhamos com a sensibilidade de olhar para as mães que não têm onde deixar seus filhos”Hélvia Paranaguá, secretária de Educação

A unidade terá capacidade para receber até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em período integral. A creche conta com salas para creche I, destinada para crianças de até 11 meses, duas salas de atividades para a creche II (crianças de 1 ano a 1 ano e 11 meses) e duas salas de atividades creche III (para crianças de 2 anos a 3 anos e 11 meses).

“Ceilândia, como a maior cidade do Distrito Federal, tem também a maior demanda da rede educacional. Por isso, são de suma importância as creches para a comunidade, para os pais que precisam buscar o pão de cada dia e contam com o amparo de saber que as crianças estão em boas mãos. O cuidado com essa questão mostra o quão relevante é educação básica para o nosso governo”, afirma o administrador regional de Ceilândia, Dilson Resende de Almeida.

“A ordem do governador Ibaneis Rocha é construir o máximo de unidades de CEPIs [centros de ensino de primeira infância] para aumentar esse atendimento. Nós sempre trabalhamos com a sensibilidade de olhar para as mães que não têm onde deixar seus filhos. Em parceria com a Novacap, estamos avançando nessas construções ,e nosso objetivo é ter todas as crianças na escola”, explica a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília