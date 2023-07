“Assusta a todos nós”, diz Ibaneis sobre casos de feminicídio

“Estamos muito preocupados com isso e precisamos trabalhar com muito esclarecimento, com muita força”, disse

Elisa Costa e Geovanna Bispo

[email protected] O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comentou sobre o aumento no número de casos de feminicídio neste ano. Até junho, a capital registrou 20 assassinatos de mulheres por questões de gênero, ultrapassando o total registrado em 2022, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

Polo JK recebe mais de R$ 62 milhões em obras de infraestrutura

GDF renova cooperação com a Embaixada da França para ensino bilíngue “Os números assustam a todos nós. Eu tenho trabalho junto à com a Secretaria de Segurança, mas precisamos trabalhar com a comunidade como um todo. Nos espanta o número de feminicídios em um período tão curto, estamos muito preocupados com isso”, disse o mandatário. A fala ocorreu após o evento de entrega da duplicação de um trecho da DF-001, nesta terça-feira (04). Ibaneis ainda defendeu que a pauta deve ser discutida nacionalmente, com um trabalho conjunto entre o governo, o Judiciário, o Ministério Público e a sociedade. “Contando com o poder judiciário, que é quem dá as medidas protetivas e pode encarcerar essas pessoas antes que venham a cometer esses crimes mais graves”, continuou o governador. Canais de denúncias Disque 100

197 (opção 0)

190

WhatsApp (61) 9.8626-1197

Denúncia on-line: https://is.gd/obhveF e [email protected] CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE